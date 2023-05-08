ROCKLAND — Listed below are the students of Oceanside High School who achieved high honors or the honor roll or received an honorable mention for the third quarter of the school year.
Grade 9
High Honors
Brandan Castillo, Rhett Caveney-Snyder, Reese Drinkwater, Maggie Gregory, Donovan Guptill, William Harrison, Cadence Ledford, Isabella Navarro, Laiken Parent, Addison Poland, Joshua Pratt, Renee Ripley, Kesryn Steeves, Elliot Trott, Isabelle Tyler, Franklin Whytock and Harmony Withee.
Honors
Henry Ackor, Zachary Andreoni, Addison Beal, Elijah Chapin, Estelle Chase, Christopher Cushman, Kloey Deabler, Vincent Dillon, Reece Eddy, Jaxon Gricus, Olivia Hillgrove, Carter Jones, Connor Kingsbury, Lily Lombardo, Isabella Lord, Cammie Marine, Lyric Murgita, Ryan Pyznarski, Evan Riley, Rebecca Spearing, Trinity Westfall and Henri Weymouth.
Honorable Mention
Dylan Chiaramonte, Noah Clayton, Michael Corriveau, Laney Fales, Mary Oakes, Lauren Pemberton, Brady Philip, Kaleb Pietroski, Natalie Tolman, Dannaleigh Walsh and Aiden Willis.
Grade 10
High Honors
Elizabeth Barstow, Joshua Elwell, Eliza Fournier, Helen Harrington, Reese Novicka, Joshua Placides and Hayden Schwab.
Honors
Kayla Baines, Danielle Ballado, Scout Bookham, Mallory Boyer, Bailey Breen, Lyla Brooks, Parker Darge, Aidan deLorimier, Isabella Earley, Bella Engelberg, Dominic Frisone, Aubrianna Hoose, Roisin Hopkins, Melissa Lavi, Alayna Marchessault, David Navarro, Owen Post, Natalie Sanchez, Lily Stackpole, Gracie Stevens, Emily White, Sara White and Eileen Young.
Honorable Mention
Jacob Barstow, Hannah Hall, Liam Lake, James Mercer, Camila Perez and Madison Peters.
Grade 11
High Honors
Emmett Dorr, Samantha Dunkle, Hannah Erickson, Cohen Galley, Samuel Pettee, John Punnachalil, Aiden Sergent, Benjamin Tripp and Rhiannon Woodward.
Honors
Geneva Alley, Ana Ames, Jillian Barnard, Nathaniel Bell, Aiden Brazier, Sophie Daggett, Noah Frank, Carter Galley, Natalee Hitz, Caitlyn Lamb, Bryson Mattox, Brady Maynard, Kailey-Anne Rhode, Gavin Ripley, Madolin Ripley, Liam Risteen, Emily Spearin, Nathaniel Thompson, Hayley Tufts and Brooke Vincent.
Honorable Mention
Maddison Brown, Oliver Grierson, Mercedes Jillson, Ada Marves, Andrew Mason, Kathryn Miller, Larry Robbins, Maddox Robishaw, Griffin Shortall, Kael Sidelinger, Jacob Thompson, Mariah Watkinson and Aidan Weymouth.
Grade 12
High Honors
Winter Adams, Ava Carpenter, Searra Hansen, Alydia Hatch, Manoka Inoue, Rhys Jones, Kai Meservey, Ella Russomano, Lore Salaberria-Larre, Martina Straka, Emily Sykes, Olivia VanBuskirk, Kylie Young and Alexa Zell.
Honors
Colette Black, Jack Elwell, Adelaide Hendricks, Ethan Higgins, Dasia Hustus, Hayden Jacques, Benjamin Jones, Eleighni King, Jacob Lavi, Audrey Mackie, Michael Matthews, Cassidy Novicka, Nathaniel Small, Austin Smith, Aldiyar Tumenbay and Abby Waterman.
Honorable Mention
Jeremy Billings, Hewett Butman, Ian Erskine, Alexia Knowlton, Richard Rantala, Michaela Smith and Grace VanBuskirk.