“Mobiles have become such a part of our lives that we feel uneasy if they are not around. On average, Americans check their phones 344 times per day...”
344 times a day? That’s ridiculous. Do I even breathe that much in a day? Let’s see. Where’s my calculator app? Click, click, click.
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