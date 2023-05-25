Spalpeen

“Mobiles have become such a part of our lives that we feel uneasy if they are not around. On average, Americans check their phones 344 times per day...”

344 times a day? That’s ridiculous. Do I even breathe that much in a day? Let’s see. Where’s my calculator app? Click, click, click.

Mike Skinner is a writer who lives in Tenants Harbor. Skinner was a medic in the U.S. Army, a hospital executive and a college educator.

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